Четыре человека пострадали в массовом ДТП на трассе Р228 под Волгоградом

Двое взрослых и двое детей пострадали в результате столкновения двух легковушек и грузовика на трассе Р228 в Дубовском районе Волгоградской области, сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону.

На 618 км автодороги «Сызрань-Саратов-Волгоград» накануне в 16:10 столкнулись грузовик Mercedes, пикап Toyota Hilux и Hyundai Creta.





От удара пикап вылетел с трассы. В результате в больницу с места происшествия были госпитализированы водитель, 40-летняя и 14-летняя пассажирки Toyota и 10-летняя девочка из автомобиля Hyundai.





Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области