Расследования

«Больше ничего делать не умею»: в Волгограде суд оштрафовал 18-летнюю проститутку

Расследования 13.08.2024 19:25
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13.08.2024 19:25


В Волгограде 18-летняя девушка привлечена к административной ответственности за занятие проституцией. Как сообщили V102.RU в Дзержинском суде, мировой судья судебного участка №83 Дзержинского судебного района оштрафовал волгоградку на 1,5 тысячи рублей.
В  мае 2024 года Ольга (имя изменено), находясь в помещении сауны, оказывала услуги интимного характера за денежное вознаграждение. Оказалось, девушка нигде не работает и не учится.
В суде девушка свою вину в совершении правонарушения признала, но просила строго ее не наказывать. При этом она пояснила, что знала о противозаконности проституции, однако «ничего другого делать не умеет». 
В соответствии со ст. 6.11 КоАП РФ занятие проституцией влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей. Мировой судья назначил девушке минимальный штраф.
Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.


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