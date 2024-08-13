В суде девушка свою вину в совершении правонарушения признала, но просила строго ее не наказывать. При этом она пояснила, что знала о противозаконности проституции, однако «ничего другого делать не умеет». В суде девушка свою вину в совершении правонарушения признала, но просила строго ее не наказывать. При этом она пояснила, что знала о противозаконности проституции, однако «ничего другого делать не умеет».

В соответствии со ст. 6.11 КоАП РФ занятие проституцией влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей. Мировой судья назначил девушке минимальный штраф.

В соответствии со ст. 6.11 КоАП РФ занятие проституцией влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей. Мировой судья назначил девушке минимальный штраф.

В Волгограде 18-летняя девушка привлечена к административной ответственности за занятие проституцией. Как сообщили V102.RU в Дзержинском суде, мировой судья судебного участка №83 Дзержинского судебного района оштрафовал волгоградку на 1,5 тысячи рублей.В мае 2024 года Ольга (имя изменено), находясь в помещении сауны, оказывала услуги интимного характера за денежное вознаграждение. Оказалось, девушка нигде не работает и не учится.Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.