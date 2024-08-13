Транспорт

На юге Волгограда подлатают «уставшие» дороги на трех улицах

Транспорт 13.08.2024 13:20
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13.08.2024 13:20


В Красноармейском районе Волгограда дорожные рабочие приступили к обновлению проезжей части на трех улицах. Ремонт начался, сообщает мэрия Волгограда, на улицах  Георгиевской, Бобровской и Ольгинской. Обновление магистралей стало возможным благодаря участию региона в нацпроекте «Безопасные качественные дороги». 

К этому времени, уточняют в мэрии, на указанных участках подрядными компаниями уже проведено фрезерование изношенного дорожного полотна. Рабочие в эти начинают укладку нового асфальта.  По данным чиновников, на каждой улице появится по два слоя, а верхний слой будет выполнен из современного щебеночно-мастичного асфальтобетона, устойчивого к транспортным нагрузкам и негативному воздействию непростого волгоградского климата. 

– Всего рабочим предстоит обновить дорожное покрытие на протяжении полутора километров. Все три объекта являются соединительными внутрирайонными проездами, которыми активно пользуются жители квартала Вторчермет, в том числе частного сектора, – уточняют чиновники. 

В текущем дорожно-строительном сезоне в рамках нацпроекта в Волгограде планируют привести в нормативное состояние  43 участка улично-дорожной сети в разных районах. Работы охватят более 33 километров.

Обновление и строительство автомобильных дорог на протяжении последних лет в Волгограде ведется с учетом перспективного развития города. Также реконструкция существующих, строительство новых участков городских магистралей, модернизация транспортных развязок входят в 10-летнюю комплексную программу развития Волгограда.

Материал подготовлен в рамках проекта «Качественные дороги – новые возможности региона»

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