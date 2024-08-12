«Бог отвёл»: пенсионерка чудом уцелела после падения дерева в центре Волгограда





Волгоградцы продолжают устранять последствия урагана, обрушившегося на региональную столицу 12 августа. Как сообщает ИА «Высота 102», сильнейший ветер спровоцировал падение многих рекламных конструкций и деревьев. Не стали исключением и зелёные насаждения на перекрёстке проспекта Ленина с одноимённой улицей. Здесь из-за разгула стихии лишь чудом не пострадала 72-летняя женщина.





По информации очевидцев, сильные порывы ветра как спички переломали массивные ветви на стволах деревьев, прошедших несколько лет назад так называемую «омолаживающую» опилку.

- Моя мама пережила сегодня второе рождение. Около 13:00 она подходила к пешеходному переходу на углу дома №6 на ул. Ленина. Внезапно налетел ветер, и обрушилась одна из массивных веток, нависающая над тротуаром. Её как Бог отвёл, дерево упало в нескольких сантиметрах, - рассказала дочь пенсионерки.

Благодаря лишь стечению обстоятельств Елена Плугатырёва отделалась лишь испугом и небольшими царапинами. В настоящее время пожилая женщина находится дома. После пережитого у неё поднялось давление.

Отметим, ранее редакция ИА «Высота 102» сообщала, что в Дзержинском районе ураганный ветер снёс крышу одного из цехов завода «Ахтуба». Специалисты Волгоградского ЦГМС объяснили неожиданный удар стихии влиянием холодного фронта, который проходит сейчас через Волгоградскую область.

Фото и видео: Елена Плугатырёва