На Волгоград неожиданно обрушились ураганный ветер и песчаная буря





12 августа Волгоград неожиданно для синоптиков оказался в эпицентре сильнейшего урагана. Как сообщает ИА «Высота 102», ветер обрушился на областной центр во второй половине, испытывая на прочность сотни рекламных конструкций и тысячи деревьев.





Одновременно с ураганом город оказался в эпицентре пыльной бури. Мельчайшие частицы видны были невооружённым глазом и существенно ухудшили видимость.

Согласно данным онлайн-сервиса AIRCMS.ONLINEAIR осуществляющего мониторинг качества воздуха, за считанные минуты автоматические метеостанции, установленные в Тракторозаводском, Дзержинском и Ворошиловском районах, зафиксировали беспрецедентный рост взвешенных мелкодисперсных PM10.

Наиболее драматичные показатели были зарегистрированы на Спартановке по аресу ул. Менжинского, д.2. Здесь в 14:20 приборы показали всплеск с нормальной отметки в 10 мкг/м3 до 552 мкг/м3.