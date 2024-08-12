12 августа на Волгоград и близлежащие населённые пункты обрушился сильнейший ветер, который повалил десятки деревьев и билбордов, а также повредил многие крыши домов и балконы. Как сообщает ИА «Высота 102», причиной непогоды стал холодный фронт, который сейчас проходит через Волгоградскую область.

- На пике наша метеостанция, работающая в Советском районе на СХИ, зафиксировала порывы до 18 м/с. Налетевший ветер связан с переменой погодой и холодными воздушными массами, которые проходят через регион, - рассказали журналистам в Волгоградском ЦГМС.

По информации синоптиков, такого рода усиления ветра довольно скоротечны и трудно прогнозируемы. При этом, охватившую город пыльную завесу, специалисты не спешат называть бурей.

- К нам сейчас уже обращались с вопросом о пыльной буре. В настоящее время мы такого рода погодное явление, в классическом понимании, не фиксируем. Это не одна из тех пыльных бурь, которые приходят к нам с территории Калмыкии или Казахстана. То, что наблюдали волгоградцы – это мелкодисперсные частицы, которые с улиц города подняли сильные порывы ветра, - подчеркнули в метеорологической службе.

Повторение такого рода природных явлений в настоящее время синоптиками не исключается. Однако где конкретно на территории региона может подняться мини-ураган – практически невозможно спрогнозировать. Погода полностью наладится лишь после прохождения холодного фронта.

В ближайшие два часа волгоградцам стоит готовиться к осадкам. Однако, по информации ЦГМС, говорить о «стене дождя», как об этом пишут СМИ, не приходится. По информации специалистов, на территории региона прогнозируются умеренные осадки.

Фото из архива ИА «Высота 102»