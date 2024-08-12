В Волгограде пыльная буря снесла крышу с цеха завода «Ахтуба»

Происшествия 12.08.2024 15:25
0
12.08.2024 15:25
Эпичное видео сняли жители Дзержинского района Волгограда. Ураган снес огромный кусок кровли с одного из цехов завода «Ахтуба». При этом сильный ветер продолжал трепать и другие участки крыши.
Напомним, сегодня, 12 августа, на Волгоградскую область неожиданно налетела песчаная буря. Волгоград, Волжский и окрестности мгновенно окутало мглой, от порывов ветра опасно накренились билборды и пешеходные знаки.
При этом в ГУ МЧС по Волгоградской области не выдавали на сегодняшний день штормового предупреждения.
Волгоградцы также сообщают о других разрушениях, которые принес ураган - о поваленных деревьях, столбах и перевернутых мусорных баках.
Видео читателей V102.RU
Полиция разыскивает участников массовой потасовки в Волгограде12.08.2024 11:10
Происшествия 12.08.2024 11:10
Военный КАМАЗ насмерть сбил человека в центре Волгограда: водитель скрылся11.08.2024 21:52
Происшествия 11.08.2024 21:52
Пенсионер на «семерке» разбился насмерть в лобовом ДТП на волгоградской трассе11.08.2024 12:32
Происшествия 11.08.2024 12:32
Прокуратура: в массовом ДТП в Волгоградской области пострадали трое детей, один погиб10.08.2024 20:56
Происшествия 10.08.2024 20:56
Облившаяся бензином волгоградка находится в тяжелом состоянии10.08.2024 20:33
Происшествия 10.08.2024 20:33
BMW и Toyota Land Cruiser собрали пробку в центре Волгограда10.08.2024 19:54
Происшествия 10.08.2024 19:54
Ребенок погиб и пять человек пострадали в массовом ДТП в Волгоградской области10.08.2024 19:09
Происшествия 10.08.2024 19:09
В Волгоградской области женщина облилась бензином и загорелась10.08.2024 18:33
Происшествия 10.08.2024 18:33
Самолёт МЧС России помог спасти 2-летнего малыша из Волгоградской области10.08.2024 16:20
Происшествия 10.08.2024 16:20
В Wildberries прокомментировали ДТП с фурой под Волгоградом10.08.2024 13:45
Происшествия 10.08.2024 13:45
Под Волгоградом на федеральной трассе фура Wildberries впечаталась в грузовик10.08.2024 11:26
Происшествия 10.08.2024 11:26
В Волгограде внедорожник сбил 10-летнюю школьницу на электросамокате10.08.2024 10:53
Происшествия 10.08.2024 10:53
Повернул на красный? Опубликованы кадры столкновения легковушек на севере Волгограда10.08.2024 09:32
Происшествия 10.08.2024 09:32
Волгоградцы засняли последствия жёсткого ДТП на Спартановке10.08.2024 06:38
Происшествия 10.08.2024 06:38
Волгоградские врачи спасли пассажирку самолета Москва-Грозный09.08.2024 20:03
Происшествия 09.08.2024 20:03