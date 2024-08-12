Происшествия

В Волгограде пыльная буря снесла крышу с цеха завода «Ахтуба»

Происшествия 12.08.2024 15:25
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12.08.2024 15:25




Эпичное видео сняли жители Дзержинского района Волгограда. Ураган снес огромный кусок кровли с одного из цехов завода «Ахтуба». При этом сильный ветер продолжал трепать и другие участки крыши.
Напомним, сегодня, 12 августа, на Волгоградскую область неожиданно налетела песчаная буря. Волгоград, Волжский и окрестности мгновенно окутало мглой, от порывов ветра опасно накренились билборды и пешеходные знаки. 
При этом в ГУ МЧС по Волгоградской области не выдавали на сегодняшний день штормового предупреждения. 

Волгоградцы также сообщают о других разрушениях, которые принес ураган - о поваленных деревьях, столбах и перевернутых мусорных баках. 
Видео читателей V102.RU

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