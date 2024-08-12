Экология

Установлена причина покраснения реки в Волгоградской области

Экология 12.08.2024 16:58
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12.08.2024 16:58


В Волгоградской области установлена причина необычного цвета воды в реке Червленая в Светлоярском районе, которая внезапно стала ярко-розовой. Как сообщили V102.RU в Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуре, установлено, что вода изменила цвет из-за водорослей.

- По результатам лабораторных исследований установлено, что покраснения воды вызвано массовым развитием водорослей с красными пигментами или преломляющими светом гранулами и вакуолями, что привело к резкому изменению экологического состояния водоёма, ухудшению кислородного режима, увеличению концентрации выделяемых клетками водорослей природных токсинов, - сообщили сегодня, 12 августа, в надзорном ведомстве.

Исследование провели специалисты Волгоградского филиала ФГБНУ «ВНИРО». Ранее они взяли пробы в водоеме на предмет наличия токсичных и вредных веществ, выяснения происхождения изменения цвета воды.

Напомним, что о покраснении реки Червленая сообщили 2 августа местные жители. Они выложили в местные паблики видео реки с водой необычного цвета. Очевидцы также утверждали, что на берегу водоема лежит мертвая рыба. Люди боялись, что в водоем слили отходы. 

Скриншот с видео Волгоград 34 / t.me 

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