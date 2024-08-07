Бактерии или человек? Учёные ВНИРО ищут причины розового окраса реки под Волгоградом





В Светлоярском районе Волгоградской области межрайонной природоохранной прокуратурой продолжается расследование причин, из-за которых воды реки Червлёной окрасились в ядовито-розовый цвет. Как сообщает ИА «Высота 102», к изучению произошедшего подключились эксперты Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии.

- Буквально на днях наши специалисты побывали на месте. Произвели отбор проб воды для лабораторных исследований, а также замеры растворённого кислорода и оценили масштабы мора рыбы. Что могу сказать уже сейчас, на момент исследования гибель рыбы в реке нельзя назвать массовой. Действительно, в прибрежной зоне наблюдаются отдельные мёртвые особи, но они носят единичный характер. Вода имеет яркий окрас цвета фуксии. При этом загрязнение водного объекта неоднородно, - отметил заместитель руководителя волгоградского филиала ФГБНУ «ВНИРО» Николай Куценко.

В местах концентрации вод ядовито-розового оттенка учёными фиксируется пониженное содержание кислорода, при этом угроза распространения розового пятна на акваторию Волго-Донского канала фактически исключена.

- Обследование было проведено вдоль всего участка реки Червлёной, который мог быть затронут происшествием. Промеры кислорода показали, что в месте, где вода окрашена, там кислород низкий. Пройдя 100 метров выше – количество кислорода увеличивается. Чем дальше от места нахождения пятна, тем выше содержание кислорода. Там, где река впадает в ВДСК, и по кислороду, и по цветности вода находится в норме. Более того, наши эксперты зафиксировали здесь активность молоди рыбы. Поэтому можно сделать вывод о том, что пятно на данный момент локализовано в определённом районе и дальше не распространяется, - подчеркнул учёный.

Также во ВНИРО обращают внимание на то, что помимо гибели небольшого количества рыб в реке Червлёная не отмечается мор черепах или лягушек, которые по-прежнему неплохо себя чувствуют в водоёме.

Помимо очевидной версии с влиянием на реку человеческой деятельности, по информации учёных, теоретически, к окрасу реки в розовый цвет могли привести вполне себе природные процессы.

- Есть определённые виды цианобактерий, которые в момент вспышки своего цветения могут придавать воде такие оттенки, - добавил Николай Куценко.

По информации специалистов, окончательно прояснить ситуацию удастся уже в ближайшие дни, когда завершатся гидрохимические и токсикологические лабораторные исследования проб воды.

Отметим, об удивительных метаморфозах, произошедших с рекой Червлёной, на участке, разделяющим одноимённое село Светлоярского района Волгоградской области, ИА «Высота 102» сообщало 2 августа. Тогда бить тревогу начали местные жители, которые не на шутку перепугались ядовито-розовому цвету водного объекта. Ранее редакция рассказывала о розовых прудах на территории Елани.

Фото: Жесть Волгограда / t.me