Самолёт МЧС России помог спасти 2-летнего малыша из Волгоградской области





В Волгоградской области МЧС России совместно с медицинскими службами региона провели спецоперацию по транспортировке двухлетнего малыша в Нижний Новгород. Как сообщает ИА «Высота 102», мальчик вместе с отцом пострадал из-за пожара 4 августа и нуждался в особой, специализированной помощи. Доставить несовершеннолетнего в другой регион удалось благодаря спецборту спасателей.





- Самолет Ил-76 ведомства осуществил санитарно-авиационную эвакуацию 2-летнего мальчика, нуждающегося в срочной высококвалифицированной медицинской помощи. Пострадавший вместе с отцом получили ожоги из-за несчастного случая 4 августа. В полете пациента и его маму сопровождали врачи, - рассказали журналистам в пресс-службе МЧС России.

Отметим, в Нижнем Новгороде находится Университетская клиника ПИМУ, которая специализируется в том числе и на оказании медицинской помощи пациентам с тяжёлыми ожогами.

Фото и видео: МЧС России