Волгоградские врачи спасли пассажирку самолета Москва-Грозный

Происшествия 09.08.2024 20:03
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09.08.2024 20:03
Самолет, следовавший из Домодедово в Грозный, накануне, 8 августа, совершил экстренную посадку в Волгограде. Как сообщает V102.RU со ссылкой на телеграм-канал Aviainchident, причиной стало ухудшение здоровья 47-летней пассажирки. Борт «Уральских авиалиний» с 220 пассажирами приземлился в Гумраке в 13.26 ч. В аэропорт примчались и врачи скорой помощи.
Женщину с подозрением на инфаркт было решено везти в медучреждение.
В облздраве корреспонденту V102.RU пояснили, что женщина была госпитализирована в областную клиническую больницу, где получает необходимую медпомощь.
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