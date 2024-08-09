Волгоградцы набрали кредитов в 2024 году на 181 млрд





В первом полугодии 2024 года жителям Волгоградской области банки выдали кредитов на сумму почти 181 млрд рублей, что на четверть больше, чем годом ранее. По России в целом отмечается схожая динамика, рассказали V102.RU в волгоградском отделении ЦБ РФ. В первом полугодии 2024 года жителям Волгоградской области банки выдали кредитов на сумму почти 181 млрд рублей, что на четверть больше, чем годом ранее. По России в целом отмечается схожая динамика, рассказали V102.RU в волгоградском отделении ЦБ РФ.

Рост объемов розничного кредитования связан с увеличением спроса на потребительские кредиты. На них пришлось почти 84% всех выдач или 151,6 млрд рублей. Это больше, чем годом ранее, на 37%. При этом объемы ипотечных жилищных кредитов уменьшились почти на 15% по сравнению с первым полугодием 2023 года. Их величина превысила 29 млрд рублей. Рост объемов розничного кредитования связан с увеличением спроса на потребительские кредиты. На них пришлось почти 84% всех выдач или 151,6 млрд рублей. Это больше, чем годом ранее, на 37%. При этом объемы ипотечных жилищных кредитов уменьшились почти на 15% по сравнению с первым полугодием 2023 года. Их величина превысила 29 млрд рублей.

- В первом полугодии волгоградцы получили в банках почти 9,4 тысяч ипотечных кредитов, что на 2 тысячи меньше, чем за тот же период прошлого года. Снижение в основном связано с высоким уровнем процентных ставок по рыночной ипотеке. Кроме того, к сокращению числа выдач привела существенная трансформация льготных программ, а также политика Банка РФ, которая ограничивает выдачу высокорискованных кредитов, что поможет избежать повышенной долговой нагрузки граждан, - отметил заместитель управляющего Отделением Волгоград Южного ГУ Банка России Дмитрий Каменев. - В первом полугодии волгоградцы получили в банках почти 9,4 тысяч ипотечных кредитов, что на 2 тысячи меньше, чем за тот же период прошлого года. Снижение в основном связано с высоким уровнем процентных ставок по рыночной ипотеке. Кроме того, к сокращению числа выдач привела существенная трансформация льготных программ, а также политика Банка РФ, которая ограничивает выдачу высокорискованных кредитов, что поможет избежать повышенной долговой нагрузки граждан, - отметил заместитель управляющего Отделением Волгоград Южного ГУ Банка России Дмитрий Каменев.

Кстати, объем кредитных обязательств волгоградцев перед банками по ипотеке составил на 1 июля текущего года 202,5 млрд рублей (рост за год почти на 22%), по потребительским кредитам – 226,9 млрд рублей (+19,3%). Кстати, объем кредитных обязательств волгоградцев перед банками по ипотеке составил на 1 июля текущего года 202,5 млрд рублей (рост за год почти на 22%), по потребительским кредитам – 226,9 млрд рублей (+19,3%).



