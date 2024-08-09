В Волжском потушили ночной пожар на рынке «Валентина»

Происшествия 09.08.2024 08:05
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09.08.2024 08:05
В Волжском сегодня, 9 августа, потушили пожар, вспыхнувший в одном из торговых рядов рынка «Валентина». Как рассказали V102.RU в ГУ МЧС по Волгоградской области, сообщение о возгорании в павильоне на улице Клавы Нечаевой поступило на диспетчерский пульт 8 августа в 23.50 ч.
- В помещении магазина происходило горение холодильного оборудования и пластиковой обшивки стен на общей площади 5 квадратных метров, - пояснили в ведомстве .
Сотрудники 1-го, 5-го пожарно-спасательных отрядов и специализированной пожарно-спасательной части ГУ МЧС России по Волгоградской области ликвидировали возгорание сегодня, 9 августа, в 00.34 ч.
Напомним, в августе 2022 года в Волжском полностью сгорел рынок «Людмила».
Фото Жесть Волжский t.me
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