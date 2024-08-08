Происшествия

Волгограде «китаец» подбил трамвай с пассажирами

Происшествия 08.08.2024 13:25
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08.08.2024 13:25


В Краснооктябрьском районе Волгограда водитель китайской иномарки Jetta заблокировал движение трамваев 8 августа. Автомобиль врезался в один из вагонов, следовавших по маршруту №13.  

По сведениям администрации Волгограда, ДТП произошло в 12.15 на пересечении пр. Металлургов и Ул. Таращанцев.

– Водитель легкового автомобиля не предоставил преимущественное право проезда трамваю №13, следовавшему в сторону остановки "Стадион "Монолит", – рассказали в мэрии. – Водитель общественного транспорта применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось. 

Сообщается, что никто из пассажиров трамвая не пострадал, а ДТП на месте оформляли сотрудники полиции. 

– В 13.00 трамвайное движение возобновилось в полном объеме, – уточняют в мэрии. 

Фото: администрация Волгограда 

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