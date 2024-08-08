На севере Волгограда потушили пожар в магазине канцтоваров

Пожарные расчеты ликвидировали возгорание в магазине канцтоваров «Скрепка» в Тракторозаводском районе Волгограда. Как сообщили V102.RU в ГУ МЧС России по региону, сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы сегодня, 8 августа, в 08.18.

- По прибытию пожарно-спасательных подразделений было установлено, что в помещении магазина происходит горение канцелярских товаров, - сообщили в ведомстве.

За 18 минут - в 08:36 - пожар был ликвидирован сотрудниками 1-ой и специализированной пожарно-спасательной части. Площадь возгорания составила 5 кв.м.

По предварительным данным, возгорание произошло в результате аварийного режима работы электрооборудования. Погибших и пострадавших нет.