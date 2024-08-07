Спорт

Футболистки «Ротора» начали новый сезон с победы

Спорт 07.08.2024 21:06
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07.08.2024 21:06


Футболистки «Ротора» в возрастной категории до 21 года сегодня, 7 августа, с победы стартовали в новом розыгрыше Первой лиги (зона «Центр»). Сине-голубые на домашнем стадионе имени Логинова в Волжском со счетом 6:0 разгромили ФА «Факел» из Воронежа, сообщает V102.RU.
 
Отметим, что в чемпионате уже прошло два тура. «Ротор» пропустил старт соревнований и начал свой сезон с третьего этапа. В своей дебютной встрече подопечные Владислава Карповича не испытали больших трудностей. Уже на 12-й минуте хозяйки вышли вперед. Волгоградские футболистки отобрали мяч на чужой половине, а затем Милана Мамбетова дальним ударом не оставила шансов голкиперу гостей. К середине тайма счет стал крупным. Виолетта Кахраманзаде за 16 минут оформила дубль. Незадолго до перерыва Мамбетова снова отличилась. На этот раз прямым ударом с углового, который в футболе носит термин — «сухой лист». Со счетом 4:0 в пользу «Ротора» команды ушли отдыхать.
 
В начале второй половины Кахраманзаде забила очередной мяч, а на 75-й минуте напарницы по команде вывели ее один на один с вратарем «Факела». Виолетта уверенно воспользовалась шансом оформить покер, отправив игровой снаряд точно в угол. Итоговый результат — победа «Ротора» с шестью безответными голами.
 
Следующий поединок волгоградский коллектив проведет 10 августа также в Волжском против другого клуба из Воронежа — СШ «Факел-Сталь».
 
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев
 
Фото: Спортивная школа «Ротор» vk.com

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