Спорт

Вратарь «Ротора» Чагров вошел в символическую сборную Первой лиги

Спорт 07.08.2024 09:50
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07.08.2024 09:50


Вратарь «Ротора» Никита Чагров по итогам четвертого тура Первой лиги вошёл в символическую сборную, сообщает V102.RU со ссылкой на официальный телеграм-канал чемпионата.
 
Напомним, волгоградская команда 4 августа на выезде проиграла нижнекамскому «Нефтехимику» со счетом 0:1. При этом голкипер сине-голубых пропустил однажды, но отразил несколько опасных ударов, не дав соперникам увеличить преимущество. Для 29-летнего футболиста это дебютное попадание в сборную в нынешнем сезоне. В первом и во втором турах в списке 11-ти лучших игроков оказывались защитник Дмитрий Прищепа и полузащитник Евгений Болотов — авторы забитых мячей в составе волгоградцев в поединках с ярославским «Шинником» и московским «Торпедо».
 
 
Фото: СК «Ротор» / vk.com (архив)

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