Экономика

В Волгоградской области обсудили экономику будущего

Экономика 06.08.2024 11:59
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06.08.2024 11:59


Сегодня, 6 августа, в Волгоградской области прошла стратегическая сессия по развитию экономики региона на ближайшую десятилетку. Как сообщили V102.RU в администрации Волгоградской области, губернатор Андрей Бочаров обозначил основные целевые и макроэкономические показатели, которые регион должен достигнуть к 2034 году.

Участие в обсуждении приняли руководители профильных комитетов Волгоградской области, ведущих предприятий и отраслей, а также представители экспертного сообщества.

К 2034 году регион должен достигнуть следующих показателей:

  • Рост валового регионального продукта Волгоградской области с 1,3 до 2,5 трлн руб.;
  • Накопленный объем инвестиций - 3,4 трлн руб.;
  • Рост доходов областного бюджета - с 173 до 300 млрд руб. в год.;
  • Создание порядка 50 тыс. новых рабочих мест.

- Считаю, что достичь таких показателей возможно при условии обеспечения нового качества экономического роста, основанного не только на продолжении устойчивого и динамичного развития традиционных для Волгоградской области отраслей, но и на дальнейшем повышении роли сектора услуг, опережающем развитии отраслей новой экономики, повышении уровня цифровизации всех отраслей и сфер, — подчеркнул глава региона.

Андрей Бочаров также отметил, что в последние годы, несмотря на все трудности, в региональной экономике удалось создать прочный фундамент развития и сформировать задачи по достижению определенных результатов. 

Задача стратегической сессии, как отметил губернатор, - формирование предложений по созданию экономики будущего.

- Мы с вами, опираясь на результаты деятельности реального сектора экономики, прогнозы специалистов, потребности социальной сферы, определение направлений, которые будут приоритетными и перспективными в своих сферах жизнедеятельности, должны заложить основу будущего долгосрочного развития. Но при этом нет никаких сомнений, что экономика будущего также будет включать базовые, опорные направления современной экономики, прошедшие через серьезную глубокую модернизацию, а также существенное увеличение вклада в развитие так называемой новой экономики. И в этой сфере развитие транспортно-логистических сервисов, внедрение IT-технологий, искусственного интеллекта во многом будет определяющим, — сказал губернатор.

Напомним, что стратегические сессии в Волгоградской области проводятся по самым актуальным направлениям развития региона. Ранее на обсуждение были вынесены вопросы демографии и создания в регионе системы реабилитации участников СВО.

Фото: администрации Волгоградской области

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