В Тракторозаводском районном суде Волгограда в четверг, 8 августа, запланировано первое судебное заседание по уголовному делу в отношении 37-летней жительницы Волгограда Светланы Худенко, обвиняемой в наезде на четверых подростков у школы № 1, сообщает V102.RU со ссылкой на картотеку суда.

Ранее журналисты ИА «Высоты 102» сообщали, что материалы будет единолично рассматривать судья Ирина Струк. Интересы подсудимой представляет адвокат Константин Косиков.

Фигурантке дела инкриминируют ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД лицом, управляющим автомобилем, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Обвиняемая полностью признала вину. Ей грозит до двух лет лишения свободы. Худенко избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, а конкретно, управления автомобилем с изъятием водительских прав.

Напомним, по версии следствия, 11 апреля 2024 года в 10.00 подсудимая, управляя иномаркой Renault Duster, двигалась по улице Ополченской и напротив дома № 47 сбила переходивших дорогу по пешеходному переходу двух 11-летних девочек и мальчиков в возрасте 11-ти и 12-ти лет.

В результате аварии одна из школьниц получила травмы, которые позже квалифицировали как тяжкий вред здоровью. Остальные несовершеннолетние, согласно проведенным экспертизам, получили вред здоровью средней тяжести. Аварию на севере Волгограда зафиксировал видеорегистратор.