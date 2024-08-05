



Волгоградский областной суд 5 августа поставил точку в уголовном деле бывшего следователя СО-1 СУ УМВД России по Волгограду Алексея Дюжева. Бывший сотрудник правоохранительных органов на протяжении года через переводчиков отмывал деньги, за что получил реальный срок вместо условного, о котором просил в процессе.

– Судом установлено, что с февраля 2021 года по март 2022 года Дюжев, занимая должность следователя, с целью личного обогащения изготовил пять постановлений о вознаграждении лиц, привлеченных по расследованным уголовным делам в качестве переводчиков, – напомнила сегодня официальный представитель прокуратуры региона Оксана Черединина. – При этом он внес в документы заведомо ложные сведения об объеме осуществленных переводов, существенно завысив фактические затраты. Впоследствии постановления мужчина передал в УМВД России по Волгограду для дальнейшей оплаты услуг переводчиков. После получения переводчиками денежных средств полицейский сообщил им об ошибочном начислении сумм и просил их вернуть излишне перечисленные деньги наличными. Полученными таким способом средствами мужчина распорядился по своему усмотрению.

Уточняется, что в совокупности злоумышленник причинил бюджету ущерб в размере 1,4 млн рублей. Вину бывший следователь признал частично и полностью возместил причиненный ущерб.

Приговор Дюжеву вынесли 20 мая в Тракторозаводском районном суде Волгограда, назначив ему 2 года и 6 месяцев колонии общего режима. Однако экс-следователь, признанный виновным по ч. 3 ст. 159 УК РФ – мошенничество с использованием своего служебного положения, и его защитник попытались обжаловать приговор.

– Волгоградский областной суд оставил приговор суда первой инстанции без изменения. Приговор вступил в законную силу, – сообщают в прокуратуре Волгоградской области.