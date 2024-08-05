Расследования

Отмывший через переводчиков миллион следователь получил срок в Волгограде

Расследования 05.08.2024 15:34
0
05.08.2024 15:34


Волгоградский областной суд 5 августа поставил точку в уголовном деле бывшего следователя СО-1 СУ УМВД России по Волгограду Алексея Дюжева. Бывший сотрудник правоохранительных органов на протяжении года через переводчиков отмывал деньги, за что получил реальный срок вместо условного, о котором просил в процессе. 

Судом установлено, что с февраля 2021 года по март 2022 года Дюжев, занимая должность следователя, с целью личного обогащения изготовил пять постановлений о вознаграждении лиц, привлеченных по расследованным уголовным делам в качестве переводчиков, – напомнила сегодня официальный представитель прокуратуры региона Оксана Черединина. – При этом он внес в документы заведомо ложные сведения об объеме осуществленных переводов, существенно завысив фактические затраты. Впоследствии постановления мужчина передал в УМВД России по Волгограду для дальнейшей оплаты услуг переводчиков. После получения переводчиками денежных средств полицейский сообщил им об ошибочном начислении сумм и просил их вернуть излишне перечисленные деньги наличными. Полученными таким способом средствами мужчина распорядился по своему усмотрению.

Уточняется, что в совокупности злоумышленник причинил бюджету ущерб в размере 1,4 млн рублей. Вину бывший следователь признал частично и полностью возместил причиненный ущерб.

Приговор Дюжеву вынесли 20 мая в Тракторозаводском районном суде Волгограда, назначив ему 2 года и 6 месяцев колонии общего режима. Однако экс-следователь, признанный виновным по ч. 3 ст. 159 УК РФ – мошенничество с использованием своего служебного положения, и его защитник попытались обжаловать приговор. 

– Волгоградский областной суд оставил приговор суда первой инстанции без изменения. Приговор вступил в законную силу, – сообщают в прокуратуре Волгоградской области. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
05.08.2024 16:18
Расследования 05.08.2024 16:18
Комментарии

0
Далее
Расследования
05.08.2024 15:19
Расследования 05.08.2024 15:19
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.08.2024 18:11
Расследования 04.08.2024 18:11
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.08.2024 16:49
Расследования 04.08.2024 16:49
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.08.2024 07:10
Расследования 04.08.2024 07:10
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.08.2024 18:41
Расследования 02.08.2024 18:41
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.08.2024 14:38
Расследования 02.08.2024 14:38
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.08.2024 13:40
Расследования 02.08.2024 13:40
Комментарии

0
Далее
Расследования
01.08.2024 19:26
Расследования 01.08.2024 19:26
Комментарии

0
Далее
Расследования
01.08.2024 17:53
Расследования 01.08.2024 17:53
Комментарии

0
Далее
Расследования
01.08.2024 17:42
Расследования 01.08.2024 17:42
Комментарии

0
Далее
Расследования
01.08.2024 16:24
Расследования 01.08.2024 16:24
Комментарии

0
Далее
Расследования
01.08.2024 14:11
Расследования 01.08.2024 14:11
Комментарии

0
Далее
Расследования
01.08.2024 10:37
Расследования 01.08.2024 10:37
Комментарии

0
Далее
Расследования
01.08.2024 09:55
Расследования 01.08.2024 09:55
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:22
Владимир Якушев: 380 участников спецоперации пошли на выборы-2024 на всех уровняхСмотреть фотографии
16:18
Волгоградец на глазах у сына вонзил нож в сердце экс-жены. Женщина погиблаСмотреть фотографии
15:34
Отмывший через переводчиков миллион следователь получил срок в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:19
Директора школы осудят за молчание о сексуальном насилии над детьмиСмотреть фотографии
14:53
«Она теперь парит над нами»: в Волжском от загадочной болезни умерла 28-летняя фитнес-тренерСмотреть фотографии
14:51
В Волгограде двое рецидивистов пойдут под суд за кражу 3,5 млн рублей из банкоматаСмотреть фотографии
14:43
В Урюпинске «семерка» сбила пешехода на рынкеСмотреть фотографии
14:42
В России предложили ввести «Кодекс мигранта»Смотреть фотографии
13:29
ULTRA100: «Ростелеком» поддержал фестиваль спорта и креатива в ВолжскомСмотреть фотографии
13:23
В Волгограде суд признал недостоверной рекламу MegaMarketСмотреть фотографии
12:45
В центре Волгограда маршрутка столкнулась с иномаркой на проспекте ЛенинаСмотреть фотографии
12:19
Денис Бояринцев назвал причины поражения «Ротора» в игре с «Нефтехимиком»Смотреть фотографии
12:13
«Прибыль» Уралсиба возглавила рейтинг выгодных дебетовых карт «Мир»Смотреть фотографии
11:56
Волгоградскую область определили на 65-е место в рейтинге доступности бензинаСмотреть фотографии
11:46
Андрей Бочаров потребовал наладить контроль за ценами на форму и школьные принадлежностиСмотреть фотографии
11:21
Опубликованы подробности массового столкновения легковушек на въезде в ВолгоградСмотреть фотографии
11:17
18-летняя волгоградка ударила ножом ровесника-бойфрендаСмотреть фотографии
11:13
Волгоградцев предупредили о шторме с градом 5 и 6 августаСмотреть фотографии
11:02
В Волгограде отдраили мраморные стены на трех подземках СТСмотреть фотографии
10:49
В Волгограде двое школьников госпитализированы после массового ДТПСмотреть фотографииCмотреть видео
10:33
Волгоградцев призвали проверять пупки и подмышки после лесных прогулокСмотреть фотографии
10:24
Тело утопленницы с рублеными ранами извлекли из Волго-Донского каналаСмотреть фотографии
10:07
Энергетики приготовились встретить удар стихии в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:47
Не гарантийный случай: в Волгограде разрушается обновлённый асфальт на ул. ВерхоянскойСмотреть фотографии
09:42
«Искали с января»: в Волгоградской области похоронили погибшего на СВО 26-летнего контрактникаСмотреть фотографии
09:38
Волгоградцев зальет дождями и продует штормовым ветромСмотреть фотографии
09:29
«Синара-Девелопмент» построила в Волгограде новый жилой комплексСмотреть фотографии
08:51
44-летний мужчина потерялся в ВолгоградеСмотреть фотографии
08:09
После ЧП на подстанции в дома волгоградцев вернули светСмотреть фотографии
06:59
Волгоградские гандбольные клубы узнали первых соперников в новом сезонеСмотреть фотографии
 