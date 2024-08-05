18-летняя волгоградка ударила ножом ровесника-бойфренда





Госпитализацией молодого человека закончились совместные посиделки 18-летних сожителей. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, парень попал в больницу с проникающим колото-резаным ранением грудной клетки. О травме явно криминального характера врачи сообщили полицейским

Сотрудники уголовного розыска задержали 18-летнюю сожительницу потерпевшего, которая созналась в содеянном.

Как установили оперативники, в тот день молодая пара распивали спиртные напитки и между ними возник словесный конфликт. После чего девушка взяла в руки нож и вонзила его в своего сожителя.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Юной особе грозит до 10 лет лишения свободы.



