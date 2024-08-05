18-летняя волгоградка ударила ножом ровесника-бойфренда

Происшествия 05.08.2024 11:17
0
05.08.2024 11:17
Госпитализацией молодого человека закончились совместные посиделки 18-летних сожителей. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, парень попал в больницу с проникающим колото-резаным ранением грудной клетки. О травме явно криминального характера врачи сообщили полицейским
Сотрудники уголовного розыска задержали 18-летнюю сожительницу потерпевшего, которая созналась в содеянном.
Как установили оперативники, в тот день молодая пара распивали спиртные напитки и между ними возник словесный конфликт. После чего девушка взяла в руки нож и вонзила его в своего сожителя.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Юной особе грозит до 10 лет лишения свободы.
В центре Волгограда маршрутка столкнулась с иномаркой на проспекте Ленина05.08.2024 12:45
Происшествия 05.08.2024 12:45
Опубликованы подробности массового столкновения легковушек на въезде в Волгоград05.08.2024 11:21
Происшествия 05.08.2024 11:21
В Волгограде двое школьников госпитализированы после массового ДТП05.08.2024 10:49
Происшествия 05.08.2024 10:49
44-летний мужчина потерялся в Волгограде05.08.2024 08:51
Происшествия 05.08.2024 08:51
Ворошиловский район Волгограда остался без света из-за ЧП на подстанции05.08.2024 01:22
Происшествия 05.08.2024 01:22
Момент аварии с автомобилем такси в Волгограде попал на видео04.08.2024 19:56
Происшествия 04.08.2024 19:56
Под Волгоградом из пруда достали тело утопленника04.08.2024 18:40
Происшествия 04.08.2024 18:40
Глухая пробка из-за ДТП парализовала движение у ж/д переезда в Волгограде04.08.2024 15:08
Происшествия 04.08.2024 15:08
Под Волгоградом 16-летний мотоциклист угодил под колеса иномарки04.08.2024 11:04
Происшествия 04.08.2024 11:04
Под Волгоградом поймали рыбака, ловившего судака сетью04.08.2024 07:55
Происшествия 04.08.2024 07:55
На дороге в Волгограде дотла сгорела «Лада»03.08.2024 20:29
Происшествия 03.08.2024 20:29
В Волгограде эвакуировали посетителей гипермаркета «Столплит Хоум»03.08.2024 17:35
Происшествия 03.08.2024 17:35
Волгоградец на электровелосипеде врезался в дерево03.08.2024 09:57
Происшествия 03.08.2024 09:57
В Волгограде по неизвестной причине эвакуируют ТРК «Акварель»02.08.2024 17:09
Происшествия 02.08.2024 17:09
Полиция задержала волгоградца, устроившего взрыв во дворе дома02.08.2024 15:51
Происшествия 02.08.2024 15:51