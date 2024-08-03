Волгоградка Дудакова проиграла американке на турнире UFC

Спорт 03.08.2024 21:25
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03.08.2024 21:25
Волгоградский боец Виктория Дудакова сегодня, 3 августа, проиграла американке Сэм Хьюз на турнире по смешанным единоборствам UFC on ABC 7 в столице ОАЭ Абу-Даби. Для нашей спортсменки это поражение стало первым в профессиональной карьере, сообщает V102.RU.
На сегодняшний поединок, как и на вчерашнее взвешивание, Дудакова вышла с российским флагом. Бой оказался равным. В начале Виктория хорошо поработала сериями, затем было достаточно много обоюдной борьбы. Во втором раунде соперницы стартовали активно. Девушки определенное время провели в стойке. Хьюз превзошла оппонентку по количеству ударов в голову. В заключительном отрезке Хьюз отметилась несколькими попаданиями, а Виктория выглядела немного уставшей. В финальном раунде небольшое преимущество имела боец из США, которая в итоге и одержала тяжелую победу раздельным решением судей. Таким образом, Дудакова потерпела первое поражение в девятом бою в профессиональной карьере и в третьем- в рамках UFC.
Фото UFC VK.com
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