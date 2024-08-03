Спорт

Розоволосая волгоградка Дудакова в ОАЭ показала российский флаг перед боем

Спорт 03.08.2024 10:51
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03.08.2024 10:51


Волгоградская спортсменка Виктория Дудакова сегодня вечером, 3 августа, в  столице ОАЭ Абу-Даби проведет поединок против американской соперницы Сэм Хьюз в рамках турнира UFC on ABC 7, сообщает V102.RU.
 
Накануне наша спортсменка, одержавшая ранее восемь побед в профессиональной карьере, вышла на взвешивание перед боем с российским флагом и с необычным цветом волос. Виктория затем подошла к Хьюз, пожала ей руку и сделала совместное фото.
 
Напомним,  в рамках UFC Дудакова провела два выигрышных поединка против бразильянки Истелы Нунес и американки Ю Фрей. На последний на данный момент победный бой в октябре прошлого года волгоградская спортсменка выходила под песню музыкального исполнителя Shaman - «Я русский». В январе 2024-го года артист  познакомился с Дудаковой, которая оказалась поклонницей его творчества.
 
- Родные, мы все помним яркий выход в октагон Виктории Дудаковой в Абу-Даби под мою песню «Я русский» и её последующую триумфальную победу над соперницей. Первая в истории России чемпионка Европы и бронзовый призёр чемпионата мира по смешанным единоборствам сегодня стала особой гостьей моего сольного концерта в родном для прославленной спортсменки Волгограде, - сообщил SHAMAN.
 
Бой Дудаковой и Хьюз сегодня вечером начнётся не ранее 19-50 ч. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на телеканале «Матч! Боец». В 20-30 ч стартует прямой эфир на федеральном телеканале «Матч ТВ». Помимо Виктории, свои поединки в Абу-Даби проведут другие российские бойцы:
 Умар Нурмагомедов,  Шарабутдин Магомедов,  Азамат Мурзаканов, Шамиль Газиев и Денис Тюлюлин.
 
Скриншот из прямой трансляции взвешивания Дудаковой и Хьюз

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