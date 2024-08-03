Накануне наша спортсменка, одержавшая ранее восемь побед в профессиональной карьере, вышла на взвешивание перед боем с российским флагом и с необычным цветом волос. Виктория затем подошла к Хьюз, пожала ей руку и сделала совместное фото.
Напомним, в рамках UFC Дудакова провела два выигрышных поединка против бразильянки Истелы Нунес и американки Ю Фрей. На последний на данный момент победный бой в октябре прошлого года волгоградская спортсменка выходила под песню музыкального исполнителя Shaman - «Я русский». В январе 2024-го года артист познакомился с Дудаковой, которая оказалась поклонницей его творчества.
- Родные, мы все помним яркий выход в октагон Виктории Дудаковой в Абу-Даби под мою песню «Я русский» и её последующую триумфальную победу над соперницей. Первая в истории России чемпионка Европы и бронзовый призёр чемпионата мира по смешанным единоборствам сегодня стала особой гостьей моего сольного концерта в родном для прославленной спортсменки Волгограде, - сообщил SHAMAN.
Бой Дудаковой и Хьюз сегодня вечером начнётся не ранее 19-50 ч. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на телеканале «Матч! Боец». В 20-30 ч стартует прямой эфир на федеральном телеканале «Матч ТВ». Помимо Виктории, свои поединки в Абу-Даби проведут другие российские бойцы:
Умар Нурмагомедов, Шарабутдин Магомедов, Азамат Мурзаканов, Шамиль Газиев и Денис Тюлюлин.
Скриншот из прямой трансляции взвешивания Дудаковой и Хьюз