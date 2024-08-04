Расследования

«А в лес можно пройти?»: в Волго-Ахтубинской пойме жителям перекрывают подходы к водоемам

Расследования 04.08.2024 18:11
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04.08.2024 18:11


Жители поселка Третья Карта Среднеахтубинского района Волгоградской области лишились возможности рыбачить на части берега ерика Пахотный, который проходит рядом с населенным пунктом. Некоторое время назад неожиданно для селян неизвестные поставили сплошной забор на берегу водоема, установив табличку с грозным предупреждением: «Частная собственность. Проход запрещен». Затем за забором появились сооружения в виде деревянных беседок. На основании чего люди предположили, что на берегу ерика обустраивается зона отдыха – или турбаза, или платное место для рыбалки.

- Мы здесь всю жизнь пасли коз, - возмущаются жители. – И вот дожили – нас сюда не пускают. Мало того, мы через берег ерика ходили и ездили в лес за грибами. Теперь и дорога в лес перекрыта забором. Что, уже и лес кому-то продали?

По словам селян, обойти перекрытый участок берега, чтобы сходить за грибами, весьма проблематично. Для этого придется преодолеть не менее километра, а то и больше по лугам. Кроме того, дальше забора уже появились колышки, скорее всего, для сетки. Тогда в лес можно будет попасть только по воде. Но лодки есть далеко не у всех.

Попытки жителей выяснить в администрации Кировского сельского поселения, кто приобрел кусок береговой зоны и на каком основании, не увенчались успехом. Сельские чиновники заявили, что к этому они не имеют отношения, а решение принимали в администрации района.

Редакция информагентства направила запрос в администрацию Среднеахтубинского района с просьбой пояснить, кто стал владельцем береговой зоны, какова площадь участка, оказавшегося в частной собственности, и на основании каких процедур у этой территории появился владелец. Однако ответ, полученный из администрации района, мало, что пояснил.

- Земельные участки сельхозназначения, в том числе и территория, о которой идет речь, была распределена между гражданами, входящими в совхозы, в 90-е годы и по состоянию на текущую дату находятся в частной собственности. Согласно мониторингу (2004 г) данная территория относится к сельхозугодьям (пашне). Дополнительно сообщаем, что прибрежная защитная зона ерика Пахотный не установлена, - лаконично ответили в администрации.

Как следует из Водного кодекса РФ, отсутствие прибрежной защитной зоны позволяет сдавать данную территорию в аренду, а также возводить на ней различные объекты. Почему при этом не учитывались интересы жителей, люди не понимают.

Между тем, как рассказали читатели информагентства, заборы появились и рядом с другим, самым популярным и знаменитым местом природного парка «Волго-Ахтубинская пойма» - озером лотосов, где сейчас наблюдается настоящее паломничество туристов.

Буквально в нескольких десятках метров от озера оказалась перегороженной часть осиновой рощицы. Жители хутора Красный Буксир теперь также лишены возможности подойти к водоему, который остался за забором. Селяне грустно шутят, что, если так дела пойдут и дальше, то через какое-то время и рядом с дивным озером появятся запретные аншлаги.

Фото V102.RU

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