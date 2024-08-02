Обнаглели: в Волгограде «серые» ассенизаторы залили отходами двор детской инфекционной больницы





2 августа в Центральном районе Волгограда экоактивисты зафиксировали незаконный сброс жидких отходов. Как сообщает ИА «Высота 102», ассенизаторы, никого не стесняясь, залили массами неустановленного содержания территорию Волгоградской областной детской инфекционной больницы по адресу пр. Ленина, д. 54.





- Думал, что у людей есть хоть что-то святое, но нет. Сегодня на территории инфекционного стационара Детской клинической больницы по адресу пр. Ленина, 54 автомобиль «КАМАЗ» г/н к959ме797 слил в прогулочной зоне какую-то вязкую жижу на грунт. Любители легкой наживы представились сотрудниками компании «СВК-Сервис», - рассказал журналистам один из активистов, ставший свидетелем произошедшего.

Участок прилегающий к больничным корпусам огорожен и находится под охраной. Редакция ИА «Высота 102» направила запрос в пресс-службу комитета здравоохранения Волгоградской области с просьбой прокомментировать обстоятельства произошедшего.

- На территории больницы подрядной организацией проводились плановые мероприятия по промывке ливневых систем. По факту обращения руководством больницы будет инициирована проверка качества и безопасности оказываемых услуг, - рассказали региональные власти.

В свою очередь, общественники направили кадры во все профильные инстанции.

- К сожалению, уже сейчас можно констатировать, что Роспотребнадзор отказался выезжать на место, чтобы провести необходимые исследования. Свою пассивную позицию в надзорном органе объясняют действующим в нашей стране мораторием на проверки. Выходит, что можно сбрасывать что угодно, где угодно, и ничего не будет? По мне, так за это нужно наказывать очень жестко, чтобы никому не повадно было, - подчёркивает экоактивист.

Напомним, ранее редакция уже сообщала о превращении в фекальное болото лесов на территории особо охраняемой природной зоны Волго-Ахтубинской поймы. Заповедные дубовые рощи вот уже несколько лет терроризируют нелегальные ассенизаторы. Пользуясь ограничениями на проверки, многотонные машины нагло, демонстрационно сливают нечистоты, не стесняясь ни камер очевидцев, ни сотрудников полиции.

Фото и видео: экоактивисты

Материал подготовлен в рамках проекта «Здоровая экология – привлекательный регион»