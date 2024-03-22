



В Среднеахтубинском районе Волгоградской области жители посёлка Песчанка вот уже полгода бьют тревогу из-за загрязнения прилегающего к населённому пункту леса. С прошлой осени неизвестные регулярно свозят сюда жидкие отходы.







- Ассенизаторы приезжают к нам регулярно. Заезжают в лесополосу и сливают нечистоты. Судя по всему, работает здесь не энтузиаст-одиночка, а некая фирма. Машины все новые. Часто видим, что на одном и том же авто приезжают разные водители. Получается, у них существует некий график работы, смены. У меня в посёлке проживает пожилая мама, боюсь даже представить, что может случиться, когда в половодье эти фекальные массы попадут в водоносный слой, — рассказала ИА «Высота 102» местная жительница Ольга Иванова.

При этом Песчанка не имеет централизованного водоснабжения. Питьевой ресурс жители получают из личных скважин. Поэтому вопрос загрязнения прилегающих к посёлку территорий особенно беспокоит сельчан.

- Мы неоднократно обращались и в местную администрацию, и в полицию, но всё безрезультатно. Над нами просто смеются, — сетует женщина.

Отчаявшись найти поддержку в лице облечённых властью структур, сельчане решили пойти в наступление и устроили засаду. Сначала жители хотели поговорить с водителями. Не встретив понимания, попытались блокировать проезд ассенизационным машинам. Однако результат этого всего на деле оказался нулевой.





- Им даже не стыдно. Прут напролом и гадят прям на наших глазах и под включённую камеру, — добавляет местная активистка.

По словам Ольги, раскованно чужаки себя чувствуют во многом из-за предварительно скрученных номеров. Лишь единожды жителям посёлка удалось передать одного из нарушителей в правоохранительные органы. Как ни странно, в этом конкретном случае помогли восстановить справедливость напрочь разбитые дороги.

- Машина просто застряла и поэтому полицейские успели подъехать на место и застать с поличным один из ассенизаторов, — пояснила Ольга Иванова.





Но вмешательство блюстителей правопорядка, судя по словам сельчан, не остановило происходящее. В округе неизвестные всё также сливают отходы.

21 марта жители посёлка Песчанка написали коллективное заявление в прокуратуру Волгоградской области с мольбой о помощи в предотвращении экологической катастрофы, которая может оставить населённый пункт, существующий и так в весьма спартанских условиях, ещё и без пригодной для употребления воды.

Фото и видео Ольга Иванова