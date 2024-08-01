Расследования

В Волгограде госпитализирован сбитый легковушкой 8-летний школьник

Расследования 01.08.2024 09:55
0
01.08.2024 09:55


31 июля в Красноармейском районе Волгограда легковой автомобиль сбил ребёнка. Как сообщает ИА «Высота 102», ДТП произошло вечером на ул. Довженко.

- В 17:45 водитель, управляя автомобилем «Лада Приора», напротив дома № 4 по ул. Довженко совершил наезд на 8-летнего мальчика, который переходил проезжую часть дороги в неустановленном месте, - рассказали журналистам в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Отметим, по информации правоохранительных органов, мальчик получил травмы и был доставлен прибывшей скорой в одну из ближайших больниц.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
01.08.2024 11:58
Расследования 01.08.2024 11:58
Комментарии

0
Далее
Расследования
01.08.2024 10:37
Расследования 01.08.2024 10:37
Комментарии

0
Далее
Расследования
31.07.2024 19:36
Расследования 31.07.2024 19:36
Комментарии

0
Далее
Расследования
31.07.2024 16:38
Расследования 31.07.2024 16:38
Комментарии

0
Далее
Расследования
31.07.2024 16:15
Расследования 31.07.2024 16:15
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.07.2024 18:20
Расследования 30.07.2024 18:20
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.07.2024 16:12
Расследования 30.07.2024 16:12
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.07.2024 15:37
Расследования 30.07.2024 15:37
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.07.2024 12:24
Расследования 30.07.2024 12:24
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.07.2024 09:27
Расследования 30.07.2024 09:27
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.07.2024 06:38
Расследования 30.07.2024 06:38
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.07.2024 18:05
Расследования 29.07.2024 18:05
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.07.2024 17:18
Расследования 29.07.2024 17:18
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.07.2024 16:51
Расследования 29.07.2024 16:51
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.07.2024 13:59
Расследования 29.07.2024 13:59
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:42
Вдохновляя будущее поколение: на ЕвроХим-ВолгаКалии прошел День семьиСмотреть фотографии
13:41
Что нужно, чтобы волгоградцы рожали? Андрей Бочаров провел стратегическую сессиюСмотреть фотографии
13:20
У волгоградца-гонщика арестовали Mercedes-Benz из-за 377 штрафовСмотреть фотографии
13:03
В больницах Волгограда остаются девять пассажиров поезда Казань – АдлерСмотреть фотографии
12:13
Кандидат в депутаты Волгоградской облдумы от «Новых людей» скрыл судимостьСмотреть фотографии
11:58
В Волгограде директор МКУ Гончаров наваривался на мигрантах-нелегалахСмотреть фотографииCмотреть видео
11:45
Дмитрий Медведев обсудил с фракцией ЕР итоги работы в весеннюю сессиюСмотреть фотографии
11:14
Цены на авиабилеты в Волгограде преодолели планку в 14 тысяч рублейСмотреть фотографии
10:37
Задержанную волгоградским УФСБ пособницу террористов осудили в МосквеСмотреть фотографии
10:30
Помидоры и капуста резко подорожали в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:00
Волгоградские энергетики взыскали долги за электричество с наследников недвижимостиСмотреть фотографии
09:31
Волгоградцы массово жалуются на сбой в работе YouTubeСмотреть фотографии
09:30
В центре Волгограда охамевший торопыга на иномарке рассекал по тротуару: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
09:11
«Динамо» вышло в полуфинал чемпионата по пляжному гандболуСмотреть фотографии
08:54
Волгоградцы 1 августа поехали на работу по новым тарифамСмотреть фотографии
08:30
Нет управы? Цены на бензин в Волгоградской области окончательно пошли вразносСмотреть фотографии
08:00
В Волгограде из-за аварии на сетях сократили маршрут трамвая №2Смотреть фотографии
07:15
В Волгограде на ул. Качинцев к 1 сентября изменят дорожную схемуСмотреть фотографии
21:57
Синоптики разочаровали волгоградцев жарой до +35 в начале августаСмотреть фотографии
21:16
На волгоградских бахчах оценивают ущерб после губительного градаСмотреть фотографии
20:44
«Динамо-Синара» завершило сбор в СочиСмотреть фотографии
20:23
Очевидцы сняли на видео полыхающую степь под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
19:36
Волгоградцы из «фекального» дома дошли до Первого и БастрыкинаСмотреть фотографии
19:21
В центре Волгограда двое торопыг разбили автомобили: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
18:29
В Волгоградской области на 4 месяца назначат регоператора по сбору ТКОСмотреть фотографии
17:36
После крушения поезда под Волгоградом в Госдуме задумались о строительстве платных переездовСмотреть фотографии
17:17
Жуткие кадры наезда на пешехода запечатлел видеорегистратор в ВолжскомСмотреть фотографииCмотреть видео
16:41
В Волгограде полицейские нашли таксиста после езды на набережной по тротуаруСмотреть фотографии
16:38
В Волгограде посты с нацсимволикой в соцсети объявили вне законаСмотреть фотографии
16:20
Банк России спрогнозировал снижение урожая в Волгоградской областиСмотреть фотографии
 