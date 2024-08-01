В Волгограде госпитализирован сбитый легковушкой 8-летний школьник





31 июля в Красноармейском районе Волгограда легковой автомобиль сбил ребёнка. Как сообщает ИА «Высота 102», ДТП произошло вечером на ул. Довженко.

- В 17:45 водитель, управляя автомобилем «Лада Приора», напротив дома № 4 по ул. Довженко совершил наезд на 8-летнего мальчика, который переходил проезжую часть дороги в неустановленном месте, - рассказали журналистам в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Отметим, по информации правоохранительных органов, мальчик получил травмы и был доставлен прибывшей скорой в одну из ближайших больниц.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области