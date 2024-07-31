«Динамо-Синара» завершило сбор в Сочи

Гандболистки «Динамо-Синары» сегодня, 31 июля, завершили работу на предсезонных сборах в Сочи, сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу клуба.

Второй двухнедельный цикл подготовки к предстоящему сезону у бело-голубых включал в себя улучшение физических кондиций, занятия в тренажерном зале и активные технико-тактические тренировки с мячом. Команда Евгения Дмитриева обошлась без товарищеских матчей на юге, но при этом вся запланированная работа была выполнена.

Отметим, что Софья Васильева и Екатерина Долматова остаются в Сочи и будут тренироваться в составе сборной России. Остальные динамовки после возвращения в Волгоград получат несколько дней отдыха, а затем дома продолжат подготовку к стартующему в начале сентября розыгрышу Суперлиги.

Фото: ГК «Динамо-Синара» VK.com