Спорт

Футболистки «Ротора» вернулись домой с медалями

Спорт 31.07.2024 16:14
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31.07.2024 16:14


Футболистки волгоградского «Ротора» стали бронзовыми призерами Всероссийских соревнований в возрастной категории до 19 лет, сообщает V102.RU.
 
Финальный этап турнира прошел в городе Лермонтов Ставропольского края. Сине-голубые попали в одну группу с соперницами из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростовской области. Волгоградская команда под руководством главного тренера Владислава Карповича начала соревнования, сыграв вничью с питерскими оппонентками — 2:2. Во второй игре «Ротор» разгромил ростовчанок — 3:0. В следующем матче волгоградки уступили столичным сверстницам со счетом 0:3, но четырех заработанных очков хватило нашим спортсменкам для выхода в плей-офф.
 
В полуфинале воспитанницы Карповича проиграли сборной Московской области со счетом 0:4, однако сине-голубые получили шанс выиграть медали в поединке за третье место с футболистками из астраханского региона. «Ротор» победил и завоевал бронзовые награды благодаря единственному голу Виолетты Кахраманзаде, которая стала лучшим нападающим турнира. Еще один волгоградский игрок Милана Мамбетова была признана лучшей исполнительницей по итогам соревнований  в составе «Ротора».
 
Фото: Спортивная школа «Ротор» vk.com

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