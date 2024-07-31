Футболистки «Ротора» вернулись домой с медалями

Спорт 31.07.2024 16:14
0
31.07.2024 16:14
Футболистки волгоградского «Ротора» стали бронзовыми призерами Всероссийских соревнований в возрастной категории до 19 лет, сообщает V102.RU.
Финальный этап турнира прошел в городе Лермонтов Ставропольского края. Сине-голубые попали в одну группу с соперницами из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростовской области. Волгоградская команда под руководством главного тренера Владислава Карповича начала соревнования, сыграв вничью с питерскими оппонентками — 2:2. Во второй игре «Ротор» разгромил ростовчанок — 3:0. В следующем матче волгоградки уступили столичным сверстницам со счетом 0:3, но четырех заработанных очков хватило нашим спортсменкам для выхода в плей-офф.
В полуфинале воспитанницы Карповича проиграли сборной Московской области со счетом 0:4, однако сине-голубые получили шанс выиграть медали в поединке за третье место с футболистками из астраханского региона. «Ротор» победил и завоевал бронзовые награды благодаря единственному голу Виолетты Кахраманзаде, которая стала лучшим нападающим турнира. Еще один волгоградский игрок Милана Мамбетова была признана лучшей исполнительницей по итогам соревнований в составе «Ротора».
Фото: Спортивная школа «Ротор» vk.com
Волгоградские динамовки победно стартовали на московском этапе чемпионата по пляжному гандболу31.07.2024 13:12
Спорт 31.07.2024 13:12
Денис Бояринцев: «Ротору» в матче с «Арсеналом» не хватило футбольной наглости30.07.2024 11:41
Спорт 30.07.2024 11:41
Волгоградская теннисистка выиграла турнир в Португалии30.07.2024 08:52
Спорт 30.07.2024 08:52
Не удержали: «Ротор» потерпел первое поражение в сезоне от «Арсенала»29.07.2024 23:07
Спорт 29.07.2024 23:07
Волгоградская бегунья завоевала бронзу на Всероссийских соревнованиях29.07.2024 20:31
Спорт 29.07.2024 20:31
«Ротор» в Волгограде 29 июля примет «Арсенал»29.07.2024 07:59
Спорт 29.07.2024 07:59
Волгоградские гандболистки собираются в Китай26.07.2024 20:22
Спорт 26.07.2024 20:22
Волгоградский дзюдоист нашел работу у сына российского миллиардера26.07.2024 06:26
Спорт 26.07.2024 06:26
«Ротор» обзавелся новым вратарем из молодежки25.07.2024 17:45
Спорт 25.07.2024 17:45
«Динамо» вошло в тройку лидеров чемпионата на мокром песке Волгограда24.07.2024 20:14
Спорт 24.07.2024 20:14
Новичок «Ротора» Никита Плотников восхитился болельщиками24.07.2024 12:56
Спорт 24.07.2024 12:56
Игрок «Ротора» попал в символическую сборную Первой лиги24.07.2024 09:17
Спорт 24.07.2024 09:17
Матч «Ротора» и «Торпедо» побил рекорд посещаемости во всех лигах23.07.2024 18:31
Спорт 23.07.2024 18:31
«Юбилейного» новичка подписал «Ротор»23.07.2024 17:07
Спорт 23.07.2024 17:07
Волгоградские гандболистки бодро начали домашний тур на песчаных кортах Семи ветров23.07.2024 15:27
Спорт 23.07.2024 15:27