Спорт

Волгоградские динамовки победно стартовали на московском этапе чемпионата по пляжному гандболу

Спорт 31.07.2024 13:12
0
31.07.2024 13:12


Волгоградское «Динамо» накануне, 30 июля, одержало две победы на старте финального этапа чемпионата России по пляжному гандболу в Москве, сообщает V102.RU.
 
Напомним, бело-голубые к заключительному туру подошли на третьем месте в турнирной таблице.  На решающей стадии турнира команды разделены на две группы по четыре коллектива. Динамовки попали в один квартет вместе с краснодарскими КубГУ и «Кубанью-3» и новороссийской «Черноморочкой». В другой группе выступают ЦСКА, сборная Краснодарского края,  «Московская гандбольная академия» и заявленный вне зачета столичный «Гефест». Затем участники разыграют призовые места уже в плей-офф.
 
На помощь команде Анны Сидоричевой к решающему этапу приехали Елизавета Старкова, Алёна Алексеева, Ангелина Кириченко и Дарья Смирнова, проводившие сбор с основой «Синары» в Сочи. Мощное подкрепление помогло волгоградскому клубу дважды обыграть соперниц из Краснодара КубГУ и «Кубань-3» с одинаковым счетом — 2:0. Сегодня, 31 июля, в 17-20 ч. динамовские гандболистки сыграют с «Черноморочкой», одержавшей две победы на старте. По результатам группового этапа определятся пары четвертьфинала турнира, матчи которого также пройдут сегодня вечером. Чемпион и призеры соревнований станут известны 1 августа.
 
Фото: ГК «Динамо-Синара» VK.com
 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
30.07.2024 11:41
Спорт 30.07.2024 11:41
Комментарии

0
Далее
Спорт
30.07.2024 08:52
Спорт 30.07.2024 08:52
Комментарии

0
Далее
Спорт
29.07.2024 23:07
Спорт 29.07.2024 23:07
Комментарии

0
Далее
Спорт
29.07.2024 20:31
Спорт 29.07.2024 20:31
Комментарии

0
Далее
Спорт
29.07.2024 07:59
Спорт 29.07.2024 07:59
Комментарии

0
Далее
Спорт
26.07.2024 20:22
Спорт 26.07.2024 20:22
Комментарии

0
Далее
Спорт
26.07.2024 06:26
Спорт 26.07.2024 06:26
Комментарии

0
Далее
Спорт
25.07.2024 17:45
Спорт 25.07.2024 17:45
Комментарии

0
Далее
Спорт
24.07.2024 20:14
Спорт 24.07.2024 20:14
Комментарии

0
Далее
Спорт
24.07.2024 12:56
Спорт 24.07.2024 12:56
Комментарии

0
Далее
Спорт
24.07.2024 09:17
Спорт 24.07.2024 09:17
Комментарии

0
Далее
Спорт
23.07.2024 18:31
Спорт 23.07.2024 18:31
Комментарии

0
Далее
Спорт
23.07.2024 17:07
Спорт 23.07.2024 17:07
Комментарии

0
Далее
Спорт
23.07.2024 15:27
Спорт 23.07.2024 15:27
Комментарии

0
Далее
Спорт
23.07.2024 09:49
Спорт 23.07.2024 09:49
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:36
За ремонт и строительство дорог в Волгоградской области будут вручать медалиСмотреть фотографии
13:49
В Камышине семьям трех бойцов СВО передали ордена МужестваСмотреть фотографии
13:45
В Волгоградской области выбрали главу района «коммунальных катастроф»Смотреть фотографии
13:38
Ущерб от схода поезда под Волгоградом могут взыскать с водителя КАМАЗаСмотреть фотографии
13:12
Волгоградские динамовки победно стартовали на московском этапе чемпионата по пляжному гандболуСмотреть фотографии
12:52
Юрист и полицейский пожаловались на судей из Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:39
Вице-мэром Волгограда по ЖКХ станет ушедший в отставку мэр ЭлистыСмотреть фотографии
12:37
Запрет на движение грузовиков на мосту через Волжскую ГЭС продлили до 1 сентябряСмотреть фотографии
12:26
Свадьба в противогазах? Под ЗАГСом в Котово скопилось фекальное озероСмотреть фотографии
12:17
Металлурги «Красного Октября» выпустили в Волгу 37 тысяч мальков осетраСмотреть фотографии
11:57
Путин подписал указ о выплате с 1 августа бойцам СВО 400 тыс. рублейСмотреть фотографии
11:48
Московские поезда сообщением с Волгоградом идут с задержкойСмотреть фотографии
11:03
Убийственный град пробил насквозь арбузы в поселке под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
10:41
В Волгограде обновили данные о состоянии пострадавших при крушении поездаСмотреть фотографии
10:26
Клиенты Tele2 могут купить SIM с саморегистрацией еще в 4 крупных сетях супермаркетовСмотреть фотографии
10:18
В Волгограде ищут беглянку со стажем под чужим именемСмотреть фотографии
10:12
Под Волгоградом велосипедист попытался взять «Ладу» на таранСмотреть фотографии
09:13
Затопленные ливнем улицы Камышина сняли на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
08:38
В Городище за 32 млн рублей благоустроят площадь Павших БорцовСмотреть фотографии
08:19
Волгоградский депутат благополучно покинул протестующую ВенесуэлуСмотреть фотографии
06:18
Единый статус «одинокого родителя» введут в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:40
Депутаты Госдумы приняли законопроект о постановке блогеров на учётСмотреть фотографии
21:02
Уровень погодной опасности повышен в Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:26
В Волгоградской области взялись за снижающего урожайность вредителяСмотреть фотографии
20:01
В Волгограде главного редактора МТВ наградили медалью РосгвардииСмотреть фотографии
19:46
Под Волгоградом москвич утонул на острове ЗеленыйСмотреть фотографии
19:25
Домашняя собака «посадила» на карантин жителей хутора под ВолгоградомСмотреть фотографии
18:20
После шоу на ТВ Бастрыкин затребовал доклад по делу Фратти о вывозе сирот за границуСмотреть фотографии
18:15
Как ветром сдуло: волгоградцы объявили в розыск благоустроителей дворов на ул. ЕлецкойСмотреть фотографии
17:29
Движение поездов в Волгоградской области полностью восстановлено после ДТПСмотреть фотографии
 