Волгоградские динамовки победно стартовали на московском этапе чемпионата по пляжному гандболу





Волгоградское «Динамо» накануне, 30 июля, одержало две победы на старте финального этапа чемпионата России по пляжному гандболу в Москве, сообщает V102.RU.

Напомним, бело-голубые к заключительному туру подошли на третьем месте в турнирной таблице. На решающей стадии турнира команды разделены на две группы по четыре коллектива. Динамовки попали в один квартет вместе с краснодарскими КубГУ и «Кубанью-3» и новороссийской «Черноморочкой». В другой группе выступают ЦСКА, сборная Краснодарского края, «Московская гандбольная академия» и заявленный вне зачета столичный «Гефест». Затем участники разыграют призовые места уже в плей-офф.

На помощь команде Анны Сидоричевой к решающему этапу приехали Елизавета Старкова, Алёна Алексеева, Ангелина Кириченко и Дарья Смирнова, проводившие сбор с основой «Синары» в Сочи. Мощное подкрепление помогло волгоградскому клубу дважды обыграть соперниц из Краснодара КубГУ и «Кубань-3» с одинаковым счетом — 2:0. Сегодня, 31 июля, в 17-20 ч. динамовские гандболистки сыграют с «Черноморочкой», одержавшей две победы на старте. По результатам группового этапа определятся пары четвертьфинала турнира, матчи которого также пройдут сегодня вечером. Чемпион и призеры соревнований станут известны 1 августа.

Фото: ГК «Динамо-Синара» VK.com