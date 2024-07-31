Транспорт

Запрет на движение грузовиков на мосту через Волжскую ГЭС продлили до 1 сентября

Транспорт 31.07.2024 12:37
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31.07.2024 12:37


Облкомтранс продлил запрет на движение большегрузов по мосту через Волжскую ГЭС до 1 сентября. Как сообщает V102.RU со ссылкой на документ, такое решение принято в связи с необходимостью продолжения внеплановых работ по устранению выявленных дефектов на пролетах мостового комплекса, а также по предупреждению развития неустраненных дефектов. В ведомстве также аргументировали данные меры ограничениями движения грузового автотранспорта на территории Волгограда, действующими с января 2024 года. 
Запрет на движение грузовиков на мосту через Волжскую ГЭС ввели еще весной этого года и несколько раз продляли. Фуры курсировали по другому маршруту - по мосту через Волгу, соединяющему Волгоград и Краснослободск и только в ночное время.   
Напомним, капитальный ремонт моста был закончен в октябре 2021 года. Его проводила компания «Рисна». 

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