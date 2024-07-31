Путин подписал указ о выплате с 1 августа бойцам СВО 400 тыс. рублей

Президент России Владимир Путин подписал указ от 31 июля № 644 «О единовременной денежной выплате военнослужащим, проходящим военную службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации», которым с 1 августа 2024 года устанавливается новый размер выплаты при заключении контракта в зоне СВО, сообщает V102.RU со ссылкой на опубликованный документ.

Уточняется, что федеральной выплатой смогут воспользоваться, призванные на военную службу по мобилизации в ВС РФ; военнослужащие, проходившие военную службу по призыву в ВС РФ (за исключением военнослужащих, замещающих воинские должности курсантов военных профессиональных образовательных организаций, военных образовательных организаций высшего образования, находящихся в ведении МО РФ); иные граждане РФ и иностранные граждане, которые в период с 1 августа по 31 декабря 2024 года заключили контракт о прохождении военной службы в ВС РФ сроком на один год и более для выполнения задач СВО на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также Украины.

Также, согласно тексту указа, губернаторам регионов рекомендовано выплачивать вышеуказанным лицам единовременную денежную выплату в размере не менее 400 тысяч рублей за счет средств субъектов РФ.

Напомним, накануне губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров подписал документ о выплате одного миллиона рублей тем жителям региона, которые заключат контракт с МО РФ для выполнения задач в зоне спецоперации. Новые нормы начнут действовать с 1 августа этого года. Общая сумма, которую сможет получить за год новый боец СВО из Волгоградского региона, составит около четырех миллионов рублей.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»