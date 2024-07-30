Общество

Андрей Бочаров подписал документ о выплате 1 млн руб. новым участникам СВО

Общество 30.07.2024 14:14
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30.07.2024 14:14


Губернатор Волгоградской области сегодня, 30 июля, подписал постановление о внесении изменений в документ о дополнительных мерах поддержки граждан, принимающих участие в СВО. Как сообщает V102.RU, размер региональных выплат, которые получат жители, подписавшие контракт с МО РФ, увеличивается с 300 тысяч до 1 миллиона рублей. Эти дополнительные меры начнут действовать с 1 августа 2024 года. 
Напомним, ранее сообщалось о решение региональных властей увеличить размер единовременной выплаты тем, кто заключит контракт с министерством обороны и отправится на СВО. В администрации Волгоградской области поясняли, что дополнительная материальная помощь предоставляется из средств федерального и регионального бюджетов, муниципальных, внебюджетных источников, средств работодателей,  а также из регионального Фонда поддержки военнослужащих и добровольцев СВО.
Напомним, с  января  2024 года власти региона увеличили материальную помощь жителям, принявшим решение отправиться на СВО, до 300 тысяч рублей. Ранее размер выплат составлял 100 тысяч рублей. 
Фото Павла Мирошкина/V102.RU

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