Ростех с высоты показал последствия схода пассажирского поезда под Волгоградом





29 июля в Котельниковском районе Волгоградской области произошёл сход с путей пассажирского поезда №491 «Казань — Адлер». Как сообщает ИА «Высота 102», одними из первых на место происшествия прибыли медики Национальной службы санитарной авиации Ростеха. Специалисты с высоты засняли на видео масштаб произошедшей трагедии.





В ролике, опубликованном пресс-службой корпорации, можно увидеть состояние места ЧП в первые часы после трагедии. На кадрах запечатлены восемь сошедших с путей пассажирских вагонов, пострадавший от столкновения с грузовиком локомотив и первые машины экстренных служб, прибывшие к составу.

Напомним, столкновение «КАМАЗа» с пассажирским поездом произошло 29 июля в 12:35. По официальным данным регионального комитета здравоохранения, в результате аварии 30 пассажиров доставлены в местную ЦРБ. 15 из них — дети.

Фото и видео: Ростех