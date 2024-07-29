Расследования

Ростех с высоты показал последствия схода пассажирского поезда под Волгоградом

Расследования 29.07.2024 18:05
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29.07.2024 18:05


29 июля в Котельниковском районе Волгоградской области произошёл сход с путей пассажирского поезда №491 «Казань — Адлер». Как сообщает ИА «Высота 102», одними из первых на место происшествия прибыли медики Национальной службы санитарной авиации Ростеха. Специалисты с высоты засняли на видео масштаб произошедшей трагедии.



В ролике, опубликованном пресс-службой корпорации, можно увидеть состояние места ЧП в первые часы после трагедии. На кадрах запечатлены восемь сошедших с путей пассажирских вагонов, пострадавший от столкновения с грузовиком локомотив и первые машины экстренных служб, прибывшие к составу.

Напомним, столкновение «КАМАЗа» с пассажирским поездом произошло 29 июля в 12:35. По официальным данным регионального комитета здравоохранения, в результате аварии 30 пассажиров доставлены в местную ЦРБ. 15 из них — дети.

Фото и видео: Ростех

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