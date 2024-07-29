Пассажиров потерпевшего крушение поезда под Волгоградом эвакуируют в Котельниково

Происшествия 29.07.2024 14:15
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29.07.2024 14:15
К месту крушения пассажирского поезда в Котельниковском районе Волгоградской области прибыли автобусы, также для пассажиров доставлена вода. Как сообщили V102.RU в администрации района, в настоящее время продолжается эвакуация людей.
- Все пассажиры будут размещены в ДК «Импульс» и ЦДиК города Котельниково – им будет оказана вся необходимая помощь, - заверили в администрации.
Напомним, трагедия произошла сегодня, 29 июля, в 4 км. от станции Котельниково Волгоградской области. Перед пассажирским составом, который следовал из Казани в Адлер, на пути вылетел КАМАЗ. Водитель грузовика госпитализирован.
По факту ЧП возбуждено уголовное дело. Данные о количестве пострадавших уточняются. Между тем, по данным некоторых телеграм-каналов, в результате трагедии погибли два человека.
Фото администрации Котельниковского района/t.me
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