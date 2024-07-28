В Волгограде неизвестные обстреляли автобус





В Волгограде полиция выясняет обстоятельства инцидента с пассажирским автобусом 55. По информации очевидцев, накануне неизвестный обстрелял транспорт, в котором находились люди.

Так, по данным волгоградцев, они услышали несколько громких хлопков, после чего у автобуса полопались и частично осыпались окна.

В настоящее время полиция выясняет личность злоумышленника.

- В 13-30 возле дома №11 по улице Шумилова в момент движения пассажирского автобуса «Volgabus», маршрут № 55, неизвестный неустановленным способом повредил два правых боковых стекла в салоне автобуса. Проводится проверка, - пояснили в полиции.

По предварительным данным, никто из пассажиров не пострадал.