В Волжском обесточены крупные ТРЦ, магазины и рестораны

Происшествия 25.07.2024 21:25
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25.07.2024 21:25
В Волжском сегодня, 25 июля, отключился свет в крупных торговых центрах и супермаркетах. Как сообщили V102.RU очевидцы, электричество неожиданно пропало в ТРЦ «Волгамолл», в ТЦ «ПланетаЛето», в «Orange», в ресторане «Вкусно и точка», в большом «Магните» в 28-ом микрорайоне, а также в универмаге «Заря».
В «Волгамолле», по свидетельству очевидцев, отключению света предшествовал звук сработавшей сигнализации. При этом посетителям пояснили, что в ТРЦ ведутся ремонтные работы. Электричество отсутствовало больше часа, затем свет в обесточенных торговых центрах появился. В ГУ МЧС по Волгоградской области заявили, что не обладают информацией о срабатывании сигнализации в ТРЦ.
Фото Жесть Волжского/t.me
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