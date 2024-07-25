В Волгограде автовор получил срок за кражу вишневой «семерки»





Советский районный суд Волгограда огласил приговор 20-летнему местному жителю, который угнал автомобиль «ВАЗ-21074». Как сообщили V102.RU в объединенной пресс-службе судов региона, молодому человеку теперь придется провести за решеткой 1 год и 8 месяцев.

Как следует из материалов дела, Максим А. в феврале этого года на автомобильной парковке возле дома №25 по улице Алексеевской обнаружил автомобиль. Злоумышленник проник в транспортное средство, после чего перегнал его в Городищенский район. В автомобиле также оказался туристический складной стул и металлоискатель общей стоимостью 65 тысячи рублей, которые волгоградец позднее продал.

Обвиняемый полностью признал свою вину, а также выплатил ущерб. Приговор он посчитал слишком суровым и попытался обжаловать его.

Волгоградский областной суд, изучив материалы дела, оставил наказание районного суда без изменения, а апелляционную жалобу – без удовлетворения.