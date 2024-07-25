Происшествия 25.07.2024 13:51
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25.07.2024 13:51
Жители хутора Россошинский Урюпинского района Волгоградской области остались без огородов после ливня, который накрыл этот населенный пункт 23 июля. Как сообщает V102.RU со ссылкой на группу Интересный Урюпинск в соцсетях, хуторяне сняли на видео бурные дождевые потоки во дворе дома.
- Смыло все посаженное, - грустно констатируют жители.
По словам пострадавших хуторян, овощная рассада, которая выжила в огородах после майских заморозков, а потом – аномальной жары, окончательно погибла после сокрушительного ливня. Кроме того, дождь подтопил и дороги в этом населенном пункте.
В администрации Россошинского сельского поселения корреспонденту V102.RU подтвердили, что два населенных пункта стали эпицентром аномальных осадков, которые обрушились на эти территории 23 июля.
- Самый сильный ливень был в хуторах Россошинский и Сафоновский, - рассказали в администрации. - Но больше пострадали Россошки. Вода в огромном количестве собралась в полях, а потом пошла в населенный пункт. Некоторые дороги, действительно, повредило. Сейчас ждем, когда все подсохнет, и подремонтируем.
Между тем, сильные ливни наблюдались далеко не во всех районах региона. При этом пора осадков закончилась и в Волгоградскую область потихоньку возвращается жара.
Видео Марии Сорокопудовой, Марины Бондаревой и Виктории Чекуновой, Интересный Урюпинск VK.com
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