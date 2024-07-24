В Волгограде разыскивают водителя «Лады», нокаутирующего велосипедиста





23 июля в Красноармейском районе Волгограда легковой автомобиль сбил велосипедиста. Как сообщает ИА «Высота 102», ДТП произошло в утренний час пик на ул. 50 лет Октября.

- В 08:45 водитель, управляя автомобилем «ВАЗ-2107», напротив дома №3 по ул. 50 лет Октября совершил наезд на велосипедиста, который двигался по проезжей части, - рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Отметим, в результате столкновения пострадавший получил серьёзные повреждения и был доставлен в больницу. При этом водитель автомобиля LADA скрылся с места ДТП. В настоящее время полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия.

Фото их архива ИА «Высота 102»