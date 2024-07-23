Горе-налетчик на банкомат под Волгоградом встретит осень в СИЗО

В Волгоградской области поместили в СИЗО 29-летнего жителя Фроловского района, попытавшегося взломать ломом банкомат, сообщает V102.RU со ссылкой на собственный источник.

— Сегодня был суд. Задержанный дико возмущался, конечно, требовал домашний арест. Теперь встретит осень в изоляторе, — рассказал источник.

В ответ на официальный запрос журналистов «Высоты 102» в объединенной пресс-службе судов региона пояснили, что суд удовлетворил ходатайство следствия и постановил поместить фигуранта уголовного дела под стражу на срок до 19 сентября 2024 года.

Следствием установлено, что в поселке Пригородный 19 июля 2024 года по улице 40 лет Октября, 338 злоумышленник попытался вскрыть банкомат, но потерпел фиаско. Налет попал на камеры видеонаблюдения. Банк объявил награду за помощь в поимке дерзкого грабителя. Также в торговом зале сетевого магазина мужчина разворотил несколько кассовых аппаратов. Вскоре горе-налетчик был задержан правоохранителями.

Напомним, по информации собственных источников «Высоты 102», пойманный на взломе банкомата волгоградец оказался бывшим бойцом СВО с судимостями.

Фото: архив ИА «Высота 102»