В Волгограде по неизвестным причинам на два часа задержали поезд в Анапу

Следовавший по маршруту Орск — Анапа поезд № 519 задержали на несколько часов в Волгограде, сообщает V102.RU со ссылкой на собственный источник.

— Почти два часа поезд стоял на Волгоград II. Никто ничего не говорит и не объясняет, — рассказал источник.

На горячей линии в свою очередь пояснили, что состав идет по графику, а его отставание составляет не более четырех минут.

В пресс-службе Приволжской ЖД журналистам информагентства подтвердили факт задержки состава:

— Сегодня в 07.50 на станции Волгоград-2 Волгоградского региона ПривЖД по техническим причинам произошла незапланированная остановка пассажирского поезда № 519 сообщением Орск — Анапа. На место был направлен вспомогательный локомотив. Задержка поезда составила около двух часов.

Какие именно причины повлияли на задержку поезда, в пресс-службе компании уточнять не стали, а лишь принесли пассажирам извинения за доставленные неудобства и заверили, что принимаются все необходимые меры для сокращения времени опоздания состава.

Информацию о фактическом движении поездов можно получить в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на сайте ОАО «РЖД», а также по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД»: 8-800-775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный).

Фото: архив ИА «Высота 102»