Сегодня, 22 июля, в избирательную комиссию Волгоградской области поступили документы на регистрацию в качестве кандидата на выборах губернатора от последнего, пятого претендента на участие в предвыборной кампании.

Как сообщили V102.RU в ИКВО, пакет документов представил выдвиженец от КПРФ Олег Дмитриев. Это листы поддержки с 236 подписями депутатов представительных органов муниципальных образований и избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований.

Кроме того, Дмитриев заявил на пост сенатора от Волгоградской области кандидатуры Валерия Могильного, Алексея Бурова и Дениса Ускова.

В минувшие выходные документы на регистрацию в ИКВО принесли три человека - это Евгений Кареликов (партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), Алексей Васютенко (партия «Справедливая Россия – Патриоты – За правду») и Алексей Кононенко (ЛДПР). Самым первым документы представил действующий губернатор Андрей Бочаров (партия «Единая Россия»).

Напомним, что все пятеро кандидатов, которые ранее выдвинулись на участие в выборах, успели подать документы на регистрацию в срок, который завершается в 18:00 24 июля.