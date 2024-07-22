Сбившего насмерть 82-летнюю пенсионерку водителя-беглеца взяли под арест в Котово

Котовский районный суд Волгоградской области заключил под арест 36-летнего местного жителя, который насмерть сбил 82-летнюю пенсионерку и скрылся с места ДТП. Как сообщили V102.RU в объединенной пресс-службе судов региона, водитель будет находиться в СИЗО до 16 сентября.

Ходатайство об его аресте было заявлено следственным отделом МВД России по Котовскому району, который проводит предварительное расследование.

По версии следствия, смертельное ДТП произошло 16 июля напротив дома № 222 по ул. Ленина в Котово. Водитель, управляя автомобилем Ford Focus, выехал на обочину и наехал на пожилую женщину. Он полученных травм она скончалась на месте ДТП. Водитель сбежал. Выяснилось, что в момент аварии он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Полицейские задержали водителя 17 июля. Уголовное дело в отношении него возбуждено по п.п. «а,б» ч. 4 ст. 264 УК РФ. Максимальное наказание по этой статье - до 12 лет лишения свободы.