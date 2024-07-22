В Волгограде ждут аншлага на домашнем матче «Ротора» в Первой лиге

Сегодня, в 18:00 на «Волгоград Арене» состоится первая домашняя игра «Ротора» в Первой лиге в новом сезоне. Болельщики активно раскупают билеты на матч волгоградской команды с московским «Торпедо», передает V102.RU.

Билеты, стоимость которых составляет от 100 до 250 рублей, можно купить на Кассир.ру и официальном сайте «Ротора». Билетные кассы (у входа №2) на стадионе будут работать до конца первого тайма.

По информации СК «Ротор», болельщиков начнут пускать на стадион с 16:00. Проход будет осуществляться через 2, 5 и 6 гейты, 4-й — для гостевых болельщиков. До начала матча все желающие смогут поучаствовать в автограф-сессии Дмитрия Лаврищева или развлечься за игрой в настольный футбол или нарисовать плакат.

Напомним, первая домашняя игра в сезоне обещает быть интересной и непростой. Ожидается, что посещаемость игры будет высокой. Так, к примеру, В 2019 году матч между командами посетили 36219 человек — он вошел в ТОП-3 по посещаемости за всю историю Первой лиги.

Для тех, кто приедет на стадион на личном авто — доступны верхняя и нижняя парковки со стороны ВГАФКа, и парковка у ТРК «Europa City Mall». Для болельщиков из Волжского и Красноармейского района Волгограда организованы дополнительные пригородные поезда.

Фото: архив V102.RU