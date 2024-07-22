Спорт

«Ротор» встретится с «Торпедо» в Волгограде 22 июля

Спорт 22.07.2024 06:57
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22.07.2024 06:57


Волгоградский «Ротор» сегодня, 22 июля, проведет стартовый домашний матч во втором туре Первой лиги с московским «Торпедо». Начало игры в 18-00 ч, сообщает V102.RU.
 
Ближайший соперник сине-голубых является клубом с большими победными традициями. Черно-белые трижды становились чемпионами СССР и шесть раз - обладателями национального Кубка. Также торпедовцы в 1993-м году выиграли последний на данный момент крупный трофей — Кубок России. Что касается современной истории, то с 2014-го года автозаводцы лишь два сезона провели в элитном российском дивизионе. В чемпионате РПЛ 22-23 черно-белые заняли последнее, 16-е место и вылетели в Первую лигу. В прошлом сезоне перед клубом стояла задача сразу же заработать повышение в классе, однако «Торпедо» заняло только десятое место, что явно не оправдало ожидания их болельщиков.
 
Главным тренером черно-белых является бывший наставник «Краснодара», грозненского «Ахмата», московского «Спартака» и тульского «Арсенала» Олег Кононов. 58-летний специалист возглавил коллектив автозаводцев зимой нынешнего года. Теперь Кононов снова попытается вывести клуб в РПЛ в нынешнем розыгрыше. В первом туре столичная команда на своем поле уверенно разгромила хабаровский СКА со счетом 4:0. Один из голов забил экс-футболист «Ротора» Игорь Горбунов, в 2019-м году проведший за волгоградцев 22 поединка и отметившийся тремя мячами. Также Горбунов оказался в символической сборной Первой лиги по итогам стартового тура. Туда же вошел и защитник «Ротора» Дмитрий Прищепа, гол которого принес победу команде в выездной встрече с ярославским «Шинником» с минимальным счетом 1:0.


Капитан «Ротора» Алексей Шумских в своей карьере выступал за «Торпедо» и в сезоне 21-22 помог черно-белым выиграть Первую лигу. Полузащитник волгоградцев Алексей Усанов ранее также представлял «Торпедо». Кроме того, наставник сине-голубых Денис Бояринцев с 2012 по 2014 годы играл за автозаводцев и выходил с командой в российскую премьер-лигу.
 
«Ротор» 18 июля провел открытую тренировку на стадионе «Зенит», которую посетили несколько сотен болельщиков. На занятии царила дружелюбная  атмосфера, а футболисты раздавали автографы и фотографировались с преданными поклонниками. Перед завтрашней встречей фанаты сине-голубых зарядили команду положительными эмоциями, и теперь болельщики явно будут рассчитывать на ответный подарок от коллектива в виде удачного результата в предстоящем непростом и интересном матче с «Торпедо» на «Волгоград Арене».

Напомним, после матча болельщиков бесплатно развезут на двух дополнительных электричках - на юг Волгограда и в Волжский.
 
Спортивный обозреватель V102.RU  Иван Тюгаев
Фото: СК «Ротор» / VK.com

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