В районе абразивного завода в Волжском тушат пожар

В Волгоградской области власти города Волжского сообщают о возгорании в районе абразивного завода, передает V102.RU.

- Возгорание произошло на участке, где подрядная организация выполняла работу по замене фильтров. Открытого огня не наблюдается, есть сильное задымление, - говорится в сообщении администрации Волжского.

В ГУ МЧС России по Волгоградской области уточнили, что сигнал о возгорании на территории завода поступил в 10.12 ч.

- По прибытию первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что происходит тление сэндвич-панелей и утеплителя на кровле и отложений в вентиляционных каналах. Погибших и пострадавших нет, - рассказали в ведомстве.

В тушении огня задействованы 65 человек, 22 единицы техники, в том числе от МЧС России 52 человека, 17 единиц техники.

Фото: администрации Волжского / t.me