Расследования

В Волгограде мать-пьяница избивала и морила голодом двух малолетних детей

Расследования 19.07.2024 13:32
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19.07.2024 13:32


Дознаватели Советского района Волгограда возбудили уголовное дело в отношении местной жительницы за недобросовестное выполнение родительских обязанностей. Как выяснили правоохранители, женщина  злоупотребляет алкоголем и систематически избивала  6-месячную дочь и трехлетнего сына. Как сообщили V102.RU в региональном главке МВД, инспекторы по делам несовершеннолетних собирают материал на лишение горе-матери родительских прав.

О том, что в семье происходит неладное, в полицию сообщили неравнодушные граждане. На вызов незамедлительно отреагировали инспекторы по делам несовершеннолетних. 

- При посещении по месту жительства 23-летней  матери двоих детей установлено, что она не исполняет родительские обязанности по их воспитанию. Нерадивая мать злоупотребляет спиртными напитками, избивает малолетних, не кормит их, оставляет без присмотра на длительное время, - уточнили в пресс-службе регионального главка МВД. 

Также дети проживали в антисанитарных условиях, не имели пригодную для сезона одежду, спальные места и детское питание. Было принято решение об изъятии детей из опасной обстановки. В настоящее время их жизни и здоровью ничего не угрожает - они находятся под наблюдением медиков и педагогов. 


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