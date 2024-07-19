



Дознаватели Советского района Волгограда возбудили уголовное дело в отношении местной жительницы за недобросовестное выполнение родительских обязанностей. Как выяснили правоохранители, женщина злоупотребляет алкоголем и систематически избивала 6-месячную дочь и трехлетнего сына. Как сообщили V102.RU в региональном главке МВД, инспекторы по делам несовершеннолетних собирают материал на лишение горе-матери родительских прав.

О том, что в семье происходит неладное, в полицию сообщили неравнодушные граждане. На вызов незамедлительно отреагировали инспекторы по делам несовершеннолетних.

- При посещении по месту жительства 23-летней матери двоих детей установлено, что она не исполняет родительские обязанности по их воспитанию. Нерадивая мать злоупотребляет спиртными напитками, избивает малолетних, не кормит их, оставляет без присмотра на длительное время, - уточнили в пресс-службе регионального главка МВД.

Также дети проживали в антисанитарных условиях, не имели пригодную для сезона одежду, спальные места и детское питание. Было принято решение об изъятии детей из опасной обстановки. В настоящее время их жизни и здоровью ничего не угрожает - они находятся под наблюдением медиков и педагогов.



