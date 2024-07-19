Экономика

Чернокожих строителей и курьеров набирают в Волгограде

Экономика 19.07.2024 07:50
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19.07.2024 07:50


Волгоградцы все чаще видят на улицах чернокожих доставщиков еды. Как предположили горожане, таким образом, видимо, подрабатывают иностранные студенты, которые учатся в городе-герое. Однако в компании hh.ru пояснили, что в Россию, в том числе на юг страны, активно прибывают иностранные работники из африканских стран, которые устраиваются и в сферу строительства, и в курьерскую доставку.

Как передает V102.RU со ссылкой на данные компании, если в первом полугодии 2023 года в странах Африки можно было встретить не более 500 вакансий от российских работодателей, но за первые 6 месяцев текущего года число предложений работы в Кении выросло в рекордные 39 раз и превысило 6,4 тыс. вакансий, в Зимбабве – в 15 раз, Бенине и Камеруне – в 9 раз, в Замбии – в 8 раз (224 вакансии), в Алжире – в 7 раз (1,7 тыс. вакансий).

При этом среди стран дальнего зарубежья по количеству вакансий от российских работодателей по-прежнему лидируют Турция и Сербия – по 23 тыс. вакансий в каждой, с приростом в 7% только в Турции. В других странах из топ-5 по найму в российские компании в этом году отмечается отрицательная динамика – в ОАЭ число вакансий снизилось на 10% (до 9,9 тыс.), в Таиланде – на 6% (до 12,5 тыс.).

Справка. В этом году российские компании впервые разместили вакансии в таких странах, как Непал, Багамские Острова, Барбадос, Республика Малави, Исландия, Республика Сьерра-Леоне, Габон, Реюньон и Центральноафриканская Республика. 

Состав топа-5 самых востребованных категорий сотрудников при найме из других стран у российских работодателей за год не поменялся – это менеджеры по работе с клиентами (133 тыс. вакансий, 0% г/г), ИТ-специалисты (115,5 тыс., +30%), маркетологи (73 тыс., +8%), рабочие и строители. При этом самыми быстрорастущими оказались именно рабочие и строители – вакансии для них выросли на 60% и 37% соответственно. 

Фото сгенерировано нейросетью

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