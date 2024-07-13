Максим Глушенков забил третий гол «Краснодару» и сделал «Буратино»

Спорт 13.07.2024 21:29
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13.07.2024 21:29
Автором третьего гола «Краснодару» стал Максим Глушенков. Как сообщает V102.RU, футболист «Зенита» после того, как мяч залетел в ворота соперника, приставил большой палец к носу и потряс пальцами, как Буратино из детского фильма.
Болельщики «Зенита» воспринимают забитые командой голы, как должное. Пока ворота «Краснодара» соперники успешно поражают, вратарь «Зенита» отдыхает.
Первый тайм, таким образом, закончился со счетом 3:0 в пользу питерского клуба.В перерыве болельщики стали массово покидать трибуны. Кто-то отправился за едой, кто-то устроил перекур. На этажах даже появился небольшой смог. Но у курильщиков образовалась проблема - люди не могут найти урны. Тем временем поле готовят ко второму тайму, поливая из шлангов.
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